Фальков: в российских вузах дополнительно появятся 62 тыс. бюджетных мест

Более 62 тыс. бюджетных мест появятся дополнительно в российских вузах после завершения приоритетного зачисления по квотам. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В соответствии с действующими правилами приема, все места, которые не заняты по целевой квоте, они передаются в основной конкурс»,— объяснил глава Минобрнауки в интервью «Вестям».

Валерий Фальков также рассказал, что в приоритете при поступлении в российские вузы — инженерные специальности и специальности, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Такой тренд наблюдается последние три-четыре года, отметил министр.