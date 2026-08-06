Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах сетях пяти крупнейших фастфудов
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в бургерах пяти компаний
Роскачество в ходе проверки двадцати крупнейших сетей фастфуда обнаружило кишечную палочку в бургерах пяти заведений. В их числе — Torro Grill, Ketch up, Burger Heroes, «The Бык» и BB & Burgers, передает «РИА Новости».
Помимо этого, продукция семи сетей не прошла контроль по микробиологическим нормативам. Данные Роскачество направило в Роспотребнадзор, а также проинформировало самих производителей.
Всего экспертизу прошли: «Вкусно — и точка», Burger King, Steak it easy, «Farш», TGI Fridays, Black Star Burger, «Маг Бургер», «Frank by Баста», «Мираторг», Stardogs, True Burgers, «Щепка», «Франклинс Бургер», «Dostaевский», «Бюро», «The Бык», Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers, Burger Heroes.