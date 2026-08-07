MANGO OFFICE и МираЛоджик анонсировали эксклюзивное партнерство

Компании представят единый пакет решений для корпоративных коммуникаций малого, среднего и крупного бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области.

Фото: предоставлено ООО «Манго Телеком»

MANGO OFFICE и МираЛоджик объявили о начале эксклюзивного партнерства. Компании объединили свои решения в единый пакет услуг связи и облачных сервисов.

В состав совместного решения от MANGO OFFICE войдет – виртуальная АТС (ВАТС), видеоконференции, корпоративный мессенджер, голосовое меню (IVR), интеграции с CRM и другими бизнес-приложениями.

От МираЛоджик в пакетное предложение войдут широкополосный доступ в интернет (ШПД), телефония, видеонаблюдение, цифровые каналы связи, услуги сопровождения информационных систем.

С помощью пакета предприниматели и топ-менеджеры смогут:

Подключить надежный интернет и современные сервисы корпоративных коммуникаций в рамках одного решения Сразу направлять звонок клиента персональному менеджеру с помощью голосового меню (IVR) Автоматически получать историю взаимодействия с клиентом при входящем звонке. Это обеспечит интеграция с CRM Контролировать работу отдела продаж и клиентского сервиса с помощью единой аналитики по звонкам, нагрузке сотрудников и пропущенным обращениям Использовать корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки в едином рабочем пространстве без подключения дополнительных сервисов

Пакет MANGO OFFICE x МираЛоджик поможет компаниям Екатеринбурга и Свердловской области:

Автоматизировать обработку входящих звонков на 100%

Пропускать на 90% меньше обращений

Увеличить конверсию звонков в продажи на 80%

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:

«Мы видим устойчивый спрос бизнеса на комплексные решения для коммуникаций. Компаниям важно не только подключить современные сервисы для работы с клиентами и внутри команды, но и обеспечить их стабильную работу.

Вместе с МираЛоджик мы предлагаем рынку Екатеринбурга и Свердловской области единый пакет, который объединяет надежную телеком-инфраструктуру и облачные сервисы MANGO OFFICE.

Это позволит компаниям быстрее внедрять цифровые инструменты, снижать затраты на поддержку нескольких решений и сосредоточиться на развитии бизнеса».

Дёмин Алексей, генеральный директор МираЛоджик:

«Уверен, что интеграция технологий и опыта двух компаний – каждый лидер на своём рынке – позволит закрывать максимум потребностей в автоматизации современного бизнеса».

ООО «Манго Телеком», ИНН 7709501144