MANGO OFFICE и МираЛоджик анонсировали эксклюзивное партнерство
Компании представят единый пакет решений для корпоративных коммуникаций малого, среднего и крупного бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области.
MANGO OFFICE и МираЛоджик объявили о начале эксклюзивного партнерства. Компании объединили свои решения в единый пакет услуг связи и облачных сервисов.
В состав совместного решения от MANGO OFFICE войдет – виртуальная АТС (ВАТС), видеоконференции, корпоративный мессенджер, голосовое меню (IVR), интеграции с CRM и другими бизнес-приложениями.
От МираЛоджик в пакетное предложение войдут широкополосный доступ в интернет (ШПД), телефония, видеонаблюдение, цифровые каналы связи, услуги сопровождения информационных систем.
С помощью пакета предприниматели и топ-менеджеры смогут:
- Подключить надежный интернет и современные сервисы корпоративных коммуникаций в рамках одного решения
- Сразу направлять звонок клиента персональному менеджеру с помощью голосового меню (IVR)
- Автоматически получать историю взаимодействия с клиентом при входящем звонке. Это обеспечит интеграция с CRM
- Контролировать работу отдела продаж и клиентского сервиса с помощью единой аналитики по звонкам, нагрузке сотрудников и пропущенным обращениям
- Использовать корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки в едином рабочем пространстве без подключения дополнительных сервисов
Пакет MANGO OFFICE x МираЛоджик поможет компаниям Екатеринбурга и Свердловской области:
- Автоматизировать обработку входящих звонков на 100%
- Пропускать на 90% меньше обращений
- Увеличить конверсию звонков в продажи на 80%
Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:
«Мы видим устойчивый спрос бизнеса на комплексные решения для коммуникаций. Компаниям важно не только подключить современные сервисы для работы с клиентами и внутри команды, но и обеспечить их стабильную работу.
Вместе с МираЛоджик мы предлагаем рынку Екатеринбурга и Свердловской области единый пакет, который объединяет надежную телеком-инфраструктуру и облачные сервисы MANGO OFFICE.
Это позволит компаниям быстрее внедрять цифровые инструменты, снижать затраты на поддержку нескольких решений и сосредоточиться на развитии бизнеса».
Дёмин Алексей, генеральный директор МираЛоджик:
«Уверен, что интеграция технологий и опыта двух компаний – каждый лидер на своём рынке – позволит закрывать максимум потребностей в автоматизации современного бизнеса».
ООО «Манго Телеком», ИНН 7709501144
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