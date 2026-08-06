Ашинским прокурором стала Елена Соловьева

Ашинским городским прокурором назначена советник юстиции Елена Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Елена Соловьева проходит службу более 11 лет. Работала помощником, старшим помощником, заместителем Саткинского городского прокурора. На новой должности руководителю необходимо обратить внимание на погашение долгов управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, реализацию национальных проектов, предотвращение паводка и своевременное реагирование на него.

Виталина Ярховска