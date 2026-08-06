Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп разочаровался в главе Пентагона?

Американский президент считает, что Пит Хегсет ввел его в заблуждение по поводу реального количества боеприпасов у армии США. Речь, прежде всего, идет о дефиците ракет ПВО после затяжного конфликта с Ираном, пишет The Washington Post. По информации источников издания, именно поэтому Дональд Трамп отказался от новых ударов по Исламской Республике. Арсенал действительно истощается. Это, в частности, подтверждается задержками в поставках вооружения на Украину, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Heuer / Reuters Фото: Daniel Heuer / Reuters

Встреча Дональда Трампа с министрами в Кэмп-Дэвиде прошла в довольно напряженной атмосфере. Как рассказывают источники The Washington Post, во время заседания президент буквально отчитал главу Пентагона Пита Хегсета. Последний был вынужден оправдываться и переложил вину на своего заместителя. По информации газеты, Трамп искренне считал, что дефицита боеприпасов нет. Инцидент серьезно подорвал и так пошатнувшееся доверие президента к Хегсету. До этого главе Пентагона удалось убедить Трампа в быстрой победе над Ираном. Но на деле война продолжается уже пятый месяц. Один из американских военачальников рассказал Вашингтон Пост, что только за первые две недели боевых действий США выпустили около 1,3 тыс. ракет большой дальности. А запас ATACAMS, которые востребованы и на Украине, практически исчерпан.

И в Белом доме, и в Пентагоне все заявления по поводу дефицита вооружений называют фейками. Накануне критика официальных лиц обрушилась на CNN. Источники телеканала сообщили, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке США на 80% израсходовали запас ракет для комплексов THHAD. И примерно половину Patriot и Tomahawk. На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование на $87 млрд. Но парламентарии пока не спешат с решением.

5 августа Владимир Зеленский заявил, что количество зенитных ракет, которые поставляют Украине, за год сократилось в три раза. Возможно, отказ передавать вооружение — это политические шаги, чтобы мы были более сговорчивыми, отметил президент страны. Он добавил, что боеприпасы есть у европейских партнеров, и призвал решить проблему со снабжением в ближайшие дни. В последнее время противовоздушная оборона Киева действительно становится уязвимой, пишет Financial Times. И именно нехватка Patriot — ключевой фактор.

Тем временем между Вашингтоном и Киевом продолжаются переговоры по поводу комплексов Patriot, сообщают источники Reuters. Ранее Трамп отказал в прямых поставках вооружения, сославшись на нужды американской армии в Иране. Теперь же речь про производство ракет на Украине. Несмотря на сомнения американского президента, стороны обсуждают вариант с частичной сборкой этого вооружения в Германии. Впрочем, даже если переговоры увенчаются успехом, Украина получит новые Patriot только через год, заключают собеседники Reuters.