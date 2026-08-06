Die Zeit: в ФРГ предотвратили покушение на главу компании-производителя дронов
В Германии предотвратили покушение на главу производителя беспилотников Donaustahl Штефана Туманна. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники.
Фото: Fariha Farooqui / Reuters
По данным газеты, за Штефаном Туманном следили с декабря 2025 года по март 2026-го. Агенты фотографировали и снимали на видео его дом в Баварии, здание офиса Donaustahl, а также следили за активностью бизнесмена в интернете. О готовящемся покушении силовики в Германии узнали еще в конце 2025 года. Сейчас к господину Туманну приставлена охрана, а его дело засекречено.
Источники газеты утверждают, что «к покушению причастны российские спецслужбы». Весной по подозрению в шпионаже были арестованы два человека: гражданин Украины Сергей Н. и гражданка Румынии Алла С. Их арестовали в Испании, куда подозреваемые уехали после слежки за господином Туманном, пишет Die Zeit.
Собеседники Die Zeit уточнили, что господин Туманн мог быть не единственной целью покушения. По их словам, «российские спецслужбы следят еще за одной немецкой оружейной компанией». На границе Сербии и Венгрии были арестованы еще два человека, которые, предположительно, следовали в Баварию. В их грузовиках обнаружили спрятанные взрывные устройства.
В конце марта 2026 года в Германии и Испании по подозрению в шпионаже в пользу России были арестованы 45-летняя гражданка Румынии Алла С. и 43-летний Сергей Н. из Харькова. По данным издания Spiegel, они выслеживали немецкого предпринимателя, который поставлял дроны и комплектующие на Украину. С декабря 2025 года Сергей Н. собирал информацию о компании, включая скрытую съемку территории предприятия, а с марта наблюдение перешло к Алле С., которая устанавливала адрес временной регистрации предпринимателя и снимала вход в здание.
По версии следствия, целью шпионов могла быть подготовка дальнейших тайных действий, включая покушение на предпринимателя. Ранее его фирма поставляла на Украину дроны-камикадзе, а к моменту задержания специализировалась на производстве компонентов для них. Предприниматель находится в безопасности, но детали его дела засекречены.
В Германии в апреле 2026 года были задержаны еще двое граждан Украины и Латвии в возрасте 43 и 45 лет, подозреваемых в шпионаже и планировании диверсий. Их задержали на трассе в районе Нойендеттельзау, когда они направлялись к чешской границе. При осмотре автомобиля были обнаружены поддельные удостоверения личности, фотоаппараты, дрон, GPS-трекеры, рации и мобильные телефоны.