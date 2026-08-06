Die Zeit: в ФРГ предотвратили покушение на главу компании-производителя дронов

В Германии предотвратили покушение на главу производителя беспилотников Donaustahl Штефана Туманна. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fariha Farooqui / Reuters Фото: Fariha Farooqui / Reuters

По данным газеты, за Штефаном Туманном следили с декабря 2025 года по март 2026-го. Агенты фотографировали и снимали на видео его дом в Баварии, здание офиса Donaustahl, а также следили за активностью бизнесмена в интернете. О готовящемся покушении силовики в Германии узнали еще в конце 2025 года. Сейчас к господину Туманну приставлена охрана, а его дело засекречено.

Источники газеты утверждают, что «к покушению причастны российские спецслужбы». Весной по подозрению в шпионаже были арестованы два человека: гражданин Украины Сергей Н. и гражданка Румынии Алла С. Их арестовали в Испании, куда подозреваемые уехали после слежки за господином Туманном, пишет Die Zeit.

Собеседники Die Zeit уточнили, что господин Туманн мог быть не единственной целью покушения. По их словам, «российские спецслужбы следят еще за одной немецкой оружейной компанией». На границе Сербии и Венгрии были арестованы еще два человека, которые, предположительно, следовали в Баварию. В их грузовиках обнаружили спрятанные взрывные устройства.