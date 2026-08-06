Индекс РТС превысил 900 пунктов впервые за неделю
Долларовый индекс РТС на торгах в 10:32 мск прибавлял 0,64% и находился на уровне 901,68 пункта. Последний раз индикатор превышал 900 пунктов 30 июля 2026 года.
По состоянию на 11:00 мск индекс РТС скорректировался на отметке 899,74 пункта (+0,43%). К тому же моменту индекс Мосбиржи поднялся на 0,37% — до 2310,09 пункта.
После решения ЦБ по ключевой ставке в июне российский рынок акций начал резко падать. Укрепиться ему позволило дальнейшее снижение ставки до 14% годовых, несмотря на прогнозы, что показатель останется на прежнем уровне (14,25%).
3 июля 2026 года долларовый индекс РТС потерял 1,53% и составил 898,07 пункта, опускаясь ниже 900 пунктов впервые с 21 января 2025 года. В тот момент индекс Московской биржи торговался на отметке 2229,3 пункта.
Российский фондовый рынок снижался в ожидании решений Центрального банка по ключевой ставке, при этом председатель регулятора Эльвира Набиуллина отмечала влияние геополитической обстановки на рынок ценных бумаг.