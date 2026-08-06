Индекс РТС превысил 900 пунктов впервые за неделю

Долларовый индекс РТС на торгах в 10:32 мск прибавлял 0,64% и находился на уровне 901,68 пункта. Последний раз индикатор превышал 900 пунктов 30 июля 2026 года.

По состоянию на 11:00 мск индекс РТС скорректировался на отметке 899,74 пункта (+0,43%). К тому же моменту индекс Мосбиржи поднялся на 0,37% — до 2310,09 пункта.

После решения ЦБ по ключевой ставке в июне российский рынок акций начал резко падать. Укрепиться ему позволило дальнейшее снижение ставки до 14% годовых, несмотря на прогнозы, что показатель останется на прежнем уровне (14,25%).