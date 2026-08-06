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Главврачом Липецкой районной больницы стал Сергей Седых

На должность главного врача Липецкой районной больницы с 5 августа назначен бывший заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Седых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Главный врач Липецкой районной больницы Сергей Седых

Главный врач Липецкой районной больницы Сергей Седых

Фото: министерство здравоохранения Липецкой области

Главный врач Липецкой районной больницы Сергей Седых

Фото: министерство здравоохранения Липецкой области

Сергей Седых родился в Чаплыгине Липецкой области. Окончил лечебный факультет Воронежского медуниверситета имени Бурденко. Трудовую деятельность начал в 1999 году в Липецкой областной клинической больнице. Работал врачом-анестезиологом-реаниматологом и заведующим отделениями в ведущих медицинских учреждениях региона. Занимал руководящие должности в Лебедянской межрайонной больнице и в городской поликлинике №9. В 2024-м отмечен почетной грамотой областного Совета депутатов.

  • Отдельно в региональном Минздраве отметили, что Сергей Седых прошел обучение в рамках проекта «Кадры. Медицина».

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ о назначении на должность ректора Курского государственного медицинского университета доктора медицинских наук Василия Гаврилюка.

Мария Свиридова