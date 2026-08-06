Рынок поверил цифрам

Недельное снижение цен оживило фондовый рынок. Индекс Мосбиржи в вечернюю сессию вырос более чем на 1,5% и на пике превышал отметку в 2300 пунктов — это максимум с начала июля. Рост произошел на фоне новостей о том, что Росстат впервые с мая зафиксировал дефляцию в 0,02%. За прошедшие семь дней подешевели овощи и фрукты. Снизилась стоимость топлива, бензин упал в цене более чем на 1%, дизель — на 1,5%. При этом с начала года общий уровень инфляции приблизился к 5%. Также 5 августа Центробанк опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор ожидает ускорения темпов роста цен в сентябре. Но в то же время исключать снижение ставки до конца года ЦБ не спешит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На рынок возвращается осторожный оптимизм, говорит исполнительный директор Ассоциации институциональных и розничных инвесторов Илья Херсонцев:

«То, что произошло на рынке, в целом объяснимо. На него поступил большой объем дивидендных выплат, прежде всего от банков — ВТБ и Сбербанка. Рынок это учитывает, часть этих средств, естественно, возвращается в акции. Второй фактор — нормализация инфляции. В последние недели мы даже наблюдаем признаки дефляции, поэтому рост доходностей ОФЗ остановился, а сами облигации начали отыгрывать позиции. При этом будущая дивидендная доходность компаний во многом ориентируется именно на доходности долгового рынка. Кроме того, не стоит забывать, что до этого рынок долго снижался под влиянием сразу нескольких факторов. Сейчас это давление постепенно ослабевает: исчезают опасения, связанные с ростом цен на бензин и возможным ускорением инфляции, а также другие негативные ожидания. Эти факторы постепенно сходят на нет, и инвесторы реагируют на это покупками.

Хочется надеяться, что рынок не остановится на текущих уровнях, хотя делать уверенные прогнозы пока преждевременно».

В список проинфляционных рисков ЦБ включил бюджетный импульс, рост потребительского спроса, ухудшение внешних условий и высокие инфляционные ожидания. Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, годовая инфляция по итогам сентября будет штурмовать уровень в 6%. Но даже в этих условиях ЦБ сможет еще дважды снизить ставку, считает главный экономист «Сбера» Александр Исаков:

«Недельные показатели инфляции сейчас гораздо ближе к сезонной норме, чем были в предыдущие четыре недели. Для этого времени года снижение цен — обычное явление. Это не дефляция, а сезонный эффект, связанный прежде всего с удешевлением продовольствия, которое пока занимает значительную долю в потребительской корзине. По мере того как эта доля будет сокращаться, сезонный эффект станет менее выраженным. Пока же в период примерно с середины июля до начала октября мы традиционно наблюдаем недельное снижение цен.

Что касается траектории ключевой ставки, то, на мой взгляд, обновленный июльский прогноз Банка России предполагает ее снижение на 25 базисных пунктов на каждом заседании до конца года.

Именно так выглядит траектория, заложенная в прогноз по средней ставке. Последние данные по инфляции делают такой сценарий более вероятным, хотя риски по-прежнему смещены вверх. Мы рассчитываем, что у ЦБ сохранится пространство для снижения ставки как минимум в сентябре и октябре. Решение на декабрьском заседании будет зависеть от того, окажется ли нынешнее замедление инфляции устойчивым».

В ЦБ отметили, что прогнозный диапазон средней ключевой ставки на ближайшие три года был повышен. К цели регулятора она вернется в 2027 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Затем экономика будет устойчиво расти на 1,5-2,5% в год, уверены аналитики. ЦБ ожидает сокращения структурного дефицита до нулевого уровня в 2029 году.

Леонид Пастернак