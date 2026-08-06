В Армении переименуют три министерства

Правительство Армении планирует изменить названия трех министерств. Соответствующий проект 6 августа одобрил кабмин страны.

Министерство иностранных дел предложено переименовать в министерство иностранных дел и внешней торговли, министерство высокотехнологической промышленности — в министерство высокотехнологичной промышленности и искусственного интеллекта. Министерство труда и социальных вопросов преобразуют в министерство труда и благосостояния.

Правительство обосновало изменения ростом эффективности госуправления и обновлением структуры исполнительной власти в соответствии с современными вызовами, пишет Armenia Today. Также некоторые ведомства получат дополнительные полномочия: МИД будет содействовать внешней торговле, обеспечивать доступ армянской продукции на внешние рынки и поддерживать привлечение иностранных инвестиций. На министерство высокотехнологической промышленности будут возложены задачи по формированию и реализации госполитики в области искусственного интеллекта, а также облачных сервисов.