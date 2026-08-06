Российско-киргизский центр кибербезопасности откроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запланировано открытие совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года в Нижнем Новгороде открыли офис почетного консула Киргизской Республики, его возглавил руководитель ИТ-компании Вадим Юн.

Галина Шамберина