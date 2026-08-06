Оборот малых предприятий Татарстана вырос на 22,1% за год

Оборот малых предприятий Татарстана в январе — марте 2026 года составил 294,3 млрд руб., что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это следует из данных Росстата.

Средняя численность работников малых предприятий составила 163,8 тыс. человек. Это на 2,06%, или на 3,3 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Казани с начала 2026 года деятельность прекратили 10,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом количество вновь созданных организаций составило 8,1 тыс.

Анар Зейналов