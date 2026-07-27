В Казани с начала года деятельность прекратили 10,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом количество вновь созданных организаций составило 8,1 тыс. Основными причинами закрытия бизнеса стали рост налоговой нагрузки и высокие процентные ставки по кредитам, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани количество закрытых субъектов МСП превысило число созданных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани количество закрытых субъектов МСП превысило число созданных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сегодня в городе действуют 84 тыс. субъектов МСП, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте города составляет 42,5%. По итогам первого квартала оборот предприятий МСП достиг 396 млрд руб. Численность занятых в секторе выросла до 188,7 тыс. человек, а средняя заработная плата на малых предприятиях увеличилась на 50% и составила 58,8 тыс. руб.

Наибольшая доля субъектов МСП приходится на торговлю и услуги (35%), прочие виды деятельности (29%), строительство (11%), научную деятельность (10%), транспортировку и хранение (8%), а также обрабатывающее производство (7%).

Анна Кайдалова