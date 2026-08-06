Oxylabs: знание облачных платформ стало главным требованием на рынке ИТ

По данным исследовательской компании Oxylabs, умение работать с облачными платформами чаще всего встречается в требованиях работодателей о найме сотрудников. Такой вывод сделан на основании анализа примерно 850 тыс. вакансий в сфере ИТ в США.

Почти в 42% всех вакансий требуются знание как минимум одной из трех ведущих облачных платформ (AWS, Azure или Google Cloud Platform). AWS и Azure указаны вместе в 15% объявлений о вакансиях — это наиболее часто упоминаемая пара облачных платформ в наборе требований к умениям кандидата.

Исследователи Oxylabs отмечают, что, несмотря на сокращения в технологическом секторе, активность найма возросла в начале этого года. На первый квартал пришлось 39% всех новых вакансий в наборе данных — в 3,7 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Наибольшую долю вакансий составили должности в области разработки программного обеспечения — 38%, за ними следуют специалисты по анализу данных и искусственному интеллекту / машинному обучению — 14%, руководители в сфере технологий и инженерии — 14%, а также специалисты по DevOps (работа с ПО, которое объединяет команды разработки (development) и эксплуатации (operations) в единое рабочее пространство) и облачным технологиям — 12%.

Опыт работы с Amazon Web Services требуется примерно в 30% всех объявлений. За ним следуют требования по опыту работу с Microsoft Azure (24%), Git (21%), Excel (15%), Google Cloud Platform или GCP (14%), Kubernetes (14%), Docker (13%), Power BI (9%), Terraform (8%) и Tableau (7,5%). Исследователи подчеркивают, что знание Excel до сих пор можно считать обязательным условием — особенно для вакансий, связанных с вводом данных и ИТ-поддержкой,— там это требование упоминается в 46% всех объявлений о поиске кандидата.

Евгений Хвостик