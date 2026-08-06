ММК открыл экскурсионный маршрут «Секреты метизного дела» для широкого круга посетителей

Экскурсионный маршрут «Секреты метизного дела», ранее ориентированный преимущественно на школьников и студентов, теперь доступен для широкого круга посетителей. Маршрут разработали в 2020 году. Он входит в топ-17 лучших туристических продуктов Челябинской области и региональный путеводитель по промышленному туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Экскурсанты побывают в музее ОАО «ММК-МЕТИЗ», где представлены история предприятия с 1942 года и биографии его заслуженных работников. На производственной площадке гости увидят, как из стального прутка изготавливают высокопрочные болты, гайки и шпильки для автомобильной промышленности, строительства и энергетики, а также проследят полный цикл выпуска стальных канатов для горнодобывающей отрасли, строительства и подъёмных механизмов.

«Этот маршрут – не просто знакомство с цехами, а возможность увидеть преемственность поколений и масштаб задач, которые решает предприятие. Доступность онлайн бронирования сделает визит комфортнее для всех категорий гостей – от школьников до деловых партнёров. Мы стремимся сохранять открытость и поддерживать интерес к металлургической профессии», – прокомментировал начальник управления персонала и социальных программ ОАО «ММК-МЕТИЗ» Михаил Свечников.

На сегодняшний день экскурсионная программа ММК включает девять маршрутов. Посетители могут увидеть работу доменного и прокатного производств, познакомиться с историей комбината в корпоративном музее. Для людей с ограниченными возможностями здоровья разработаны специализированные программы. Ключевые объекты предприятия также доступны в формате виртуальных туров.

В 2024 году экскурсионную линейку дополнил комплексный маршрут «Первые в Магнитке». Он включает посещение ММК и крупнейшего производителя продуктов питания на Южном Урале, а также обзорную экскурсию по Магнитогорску с посещением городского курорта «Притяжение».

Проект промышленного туризма ММК действует с 2018 года. За это время на промплощадке комбината побывали более 83 тыс. человек, для них провели свыше 5 тыс. экскурсий. Около 31,5 тыс. посетителей – дети и подростки.

Экскурсионные программы ММК отмечены Всероссийской туристской премией «Маршрут года». Комбинат получил Гран-при премии и стал победителем в номинациях «Лучший детский маршрут», «Лучший маршрут для людей с ОВЗ» и «Лучший маршрут на действующее производство».

Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (351) 925-11-40 или электронной почте mmk-tour@mmk.ru.

ПАО «ММК»