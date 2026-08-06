Объем просрочки за ипотеку на строящееся жилье в Курганской области вырос на 93%

По итогам первого полугодия 2026 года объем просроченной задолженности по ипотеке на покупку строящегося жилья в Курганской области составил 85 млн руб. К январю показатель увеличился на 93,2%, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант» и ЦБ РФ.

В целом по стране россияне просрочили оплату по займам на строящиеся квартиры на 21,5 млрд руб. За шесть месяцев сумма выросла на 14,6%. Сильнее всего неплатежи увеличились в Еврейской автономной области (16 млн руб.; +220%), республиках Алтай (8 млн руб.; +166,7%) и Чечня (37 млн руб.; +105,6%). Курганская область расположилась на четвертом месте.

Виталина Ярховска