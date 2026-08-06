Два человека погибли, 11 ранены за сутки в Курской области из-за атак ВСУ

За прошлые сутки — в период с 9:00 среды, 5 августа, до 9:00 четверга — в результате атак ВСУ на территории Курской области пострадали 11 человек. Еще двое погибли — 72-летний пенсионер в деревне Трошино Рыльского района и 57-летний мужчина в селе Козыревка Большесолдатского района. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе сбили 157 беспилотников различного типа. Помимо этого, 20 раз применялась артиллерия по отселенным районам, 15 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Об атаке в Козыревке господин Хинштейн сообщил в своих соцсетях накануне вечером. По данным главы региона, беспилотник ударил по частному дому. Были ранены шесть человек, трое — в тяжелом состоянии. От полученных травм 57-летний мужчина скончался.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Воронежской области ночью сбили 57 БПЛА. По предварительным данным, жертв нет. В результате падения обломков дронов в областном центре повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки двух агропредприятий.

Денис Данилов