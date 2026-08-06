Свердловчанина будут судить за попытку подкупа полицейского в Югре

Жителя Свердловской области отправили под суд за попытку подкупа инспектора ГИБДД в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

По информации следствия, инцидент произошел 6 июля. Пьяный обвиняемый на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Космонавтов в Урае совершил ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, и в служебном автомобиле обвиняемый положил в бардачок 99 тыс. руб. в качестве взятки, чтобы избежать ответственности.

Полицейский предупредил водителя об уголовной ответственности, отказался принимать деньги и сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть.

Ирина Пичурина