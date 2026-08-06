В Челябинске завели дело после драки подростков с применением оружия

СУ СКР по Челябинской области завело дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после драки, в которой принимали участие подростки с оружием, в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 5 августа около памятника имени Курчатова начался массовый конфликт с применением оружия. В драке также принимали участие подростки. Полицейские доставили в участок пять человек, в том числе трех юношей 16–17 лет. В медучреждение был доставлен 18-летний горожанин с ножевыми ранениями ног и ожогами от ракетницы. Еще четверо пострадавших — в возрасте 16, 17 и 19 лет. У одного из молодых людей были похищены мобильный телефон и наушники.

Следователи и полицейские устанавливают всех участников произошедшего, а также причины и обстоятельства конфликта.

Виталина Ярховска