В июле погрузка на СвЖД составила 10,2 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле 2026 года снизилась до 10,2 млн тонн — на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Грузооборот магистрали за месяц составил 15,8 млрд тарифных тонно-км (-5,3%), а с учетом порожнего пробега — 19,7 млрд тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

За семь месяцев объем погрузки достиг 68,6 млн тонн, снизившись на 6%. Среди погруженного были следующие материалы:

нефть и нефтепродукты — 20,7 млн тонн (+2,7%);

строительные грузы — 11,6 млн тонн (-13,5%);

химические и минеральные удобрения — 11,4 млн тонн (+4,4%);

руды железная и марганцевая — 4,9 млн тонн (-14,3%);

черные металлы — 4,1 млн тонн (-17%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 3 млн тонн (-6,2%);

руды цветная и серного сырья — 2,4 млн тонн (-5,3%).

Отмечается также прирост в погрузке цемента и зерна, сокращение — в погрузке химикатов и соды, кокса, лесных грузов. Грузооборот в январе-июле составил 110,2 млрд тарифных тонно-км (-8,3%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 137,8 млрд тонно-км (-7,6%).

По сети РЖД в июле погрузка составила 92,2 млн тонн (+0,1%). Грузооборот вырос до 211,5 млрд тарифных тонно-км (+6,5%), а с учетом порожнего пробега — до 258,4 млрд тонно-км.

Ирина Пичурина