Челябинский «Трактор» продлил контракт с Владимиром Жарковым

Хоккейный клуб заключил новое однолетнее соглашение с самым возрастным игроком основной команды, сообщила пресс-служба «Трактора».

38-летний крайний нападающий Владимир Жарков выступает за «Трактор» с сезона 2023—24 годов. За это время он провел в составе «черно-белых» 184 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 21 результативную передачу. В активе форварда — выход в финал Кубка Гагарина в сезоне 2024–25 и бронзовая медаль в сезоне 2023–24 годов.

Всего на уровне КХЛ Жарков провел 830 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф. На счету нападающего 61 заброшенная шайба и 113 результативных передач. Кроме того, за время выступлений в НХЛ Жарков провел 82 игры за «Нью-Джерси Девилз» (две шайбы, 12 результативных передач).

Дмитрий Моргулес