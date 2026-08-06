Центростремительные метры

Один из основных трендов рынка недвижимости Челябинска — возвращение челябинцев из отдаленных районов и пригородов в центральные районы города. Эту и другие тенденции в жилищном строительстве участники рынка недвижимости обсудили на круглом столе, организованном редакцией «Комсомольской правды – Челябинск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники круглого стола по рынку недвижимости в Челябинске

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ Участники круглого стола по рынку недвижимости в Челябинске

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Всего, по данным Росстата, за первое полугодие 2026 года в Челябинской области было введено в эксплуатацию 686,2 тыс. кв. метров жилья, при этом почти две трети из введенного жилья – индивидуальное жилищное строительство. А вот динамика этих цифр другая — по данным регионального минстроя, по сравнению с первым полугодием 2025 года ввод индивидуального жилищного строительства сократился почти вполовину — на 49,3%, а вот объем ввода многоквартирных домов вырос на 17,7%.

«Это общероссийская тенденция. С 2023 года мы били рекорды по вводу жилья, в 2024-м сохраняли объемы, в 2025-м пробили планку в 2 млн кв. метров за год. Но рано или поздно с учетом экономических факторов, изменений и отмены льготных ипотечных программ мы пришли к снижению. По моим прогнозам, по итогам года показатели по ИЖС будут ниже прошлогодних, а по многоквартирному жилью останутся на уровне 2025 года»,— отметил первый замминистра министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антон Сартаков.

Представители компаний-застройщиков подчеркивают, что покупательная способность населения исчерпала себя еще в 2025 году. Играет серьезную роль и фактор высокой ключевой ставки Центробанка.

«Государство постепенно закручивает гайки льготной ипотеки, классическая ипотека не справляется, а покупатели с наличкой предпочитают держать деньги на депозитах. Это закономерно влияет на темпы строительства»,— объяснил ситуацию на рынке заместитель руководителя отдела продаж компании «АПРИ» Дмитрий Александров.

Генеральный директор ГК «Доступное жилье» Андрей Яцун отметил, что стройка не получает больше поддержки от государства.

«Сейчас, когда ставка по ипотеке высокая, у людей другие интересы. Они размещают средства на вклады и ждут снижения ставок. Подобные кризисы мы уже переживали и в 2008-м, и в 2014-м»,— подчеркнул господин Яцун.

Также гендиректор ГК «Доступное жилье» отметил, что челябинцы все реже рассматривают покупку или строительство частного дома в пригородах Челябинска. Этот же тренд на «возвращение» в центр города подметил и директор по продажам АН «DAN Недвижимость» Алексей Найденов.

«Вторичный рынок в пригороде сейчас активен. Люди продают дома и ищут хорошие квартиры в центре Челябинска. Тем более что в некоторых ЖК, расположенных, например, в поселке Западный ценник сопоставим с центром Челябинска. Причины понятны — проблемы с инфраструктурой и транспортная доступность»,— пояснил господин Найденов.

Еще одна причина перемены настроений челябинцев — они стали требовательней к качеству жилья и наличию рядом с ним сопутствующей инфраструктуры: транспорта, сервисов, социальных объектов. При этом застройщики далеко не всегда способны удовлетворить эти «хотелки».

«Семейные люди хотят жить в больших квартирах, а в ЖК на северо-западе Челябинска больше 80% нового жилья — однокомнатные. Проекты с должным уровнем комфорта появляются, но их явно недостаточно»,— считает эксперт по градостроительству Андрей Бодрягин.

Еще один фактор, повлиявший на спрос — цена. Челябинск перестал быть городом с самым дешевым жильем среди российских городов-миллионников, а цены в новостройках вплотную приблизились к уровню цен в Екатеринбурге.

По данным Минстроя области средняя цена квадратного метра в новостройках выросла к лету до 160–170 тыс. руб. за квадратный метр, при этом новостройки дорожают заметнее, и разрыв со вторичным рынком все больше. Так, по данным агентства «DAN Недвижимость», средняя цена типичной для Челябинска двухкомнатной квартиры площадью в 55–57 кв. м на вторичном рынке составляет 6–6,5 млн руб., или 110-115 тыс. руб. за квадратный метр.

Более-менее стабильной остается ситуация в сегменте премиальной недвижимости. Здесь появляются новые проекты, в том числе от зашедших в Челябинске федеральных застройщиков. При этом покупателей не смущает уровень цен, заданных девелоперами и застройщиками как правило, это более 200-220 тыс. руб. за квадратным метр, что переводит цену квартиры большой площади в категорию нескольких десятков миллионов рублей (и это при черновой отделке или вообще без таковой).

«В сегменте премиального жилья прошлый год был сложнее, в 2026-м ситуация стала стабильнее»,— подчеркнул совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман.

Дальнейшее развитие рынка жилья в Челябинске во многом зависит от успешности активно внедряемого властями города и области механизма комплексного развития территории (КРТ). По словам Антона Сартакова, с 2021 года принято в общей сложности 55 решений о проектах КРТ. В этом году заключено четыре договора — три в Челябинске, один в Каслях. Один из потенциально знаковых проектов КРТ в областном центре — территория старого элеватора в центре города.

Кроме того, и на цены, и на улучшение качества строящегося жилья может повлиять усиление конкуренции, в том числе с учетом прихода в регион федеральных застройщиков, которые приносят в Челябинск другие, более высокие стандарты проектирования и строительства жилья. Пока же, по мнению Андрея Бодрягина, с конкуренцией между застройщиками в столице Южного Урала большие проблемы. Более того, местные компании все более активно уходят из города в другие субъекты РФ.

«В Челябинске сейчас два федеральных застройщика, третий пришел и ушел. Вместе с тем в Екатеринбурге работает 21 иногородний застройщик, в Перми — 11. При этом десять челябинских застройщиков работают за пределами региона»,— отметил господин Бодрягин.

Дмитрий Моргулес