Самарский пляж у Барбошиной поляны признан опасным для купания

В Самарской области пробы воды на ряде пляжей признаны несоответствующими требованиям по микробиологическим показателям. В этом списке оказалась и рекреационная зона в районе Барбошиной поляны, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По состоянию на 5 августа вода не соответствует установленным требованиям на пляжах озер Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске, а также на пляже озера Ладное в Кинеле.

В связи с этим управление рекомендовало органам местного самоуправления и организациям, которые отвечают за эксплуатацию пляжей, предупредить жителей о неудовлетворительном качестве воды в водоемах. На этих территориях установят черный шар или плакат «Купание запрещено».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о том, что в настоящее время в общей сложности на семи пляжах региона качество воды не соответствует нормам. Он отметил, что у 22 коммерческих объектов на островах отсутствовали договоры на вывоз ТКО и поручил провести проверку компаний-собственников.

Георгий Портнов