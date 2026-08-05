В Самаре и Новокуйбышевске на семи пляжах качество воды не соответствует нормам

Согласно результатам исследований Роспотребнадзора, качество воды на пляжах в Самарской области не везде соответствует нормам. Таких акваторий в Самаре и Новокуйбышевске семь, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам главы региона, в этих местах купание ограничено. На спасательных постах вывешиваются красные флаги, проводится информирование отдыхающих. Вячеслав Федорищев поручил разобраться в причинах по каждому пляжу, определить план действий, включая устранение возможных источников загрязнения и повторный лабораторный контроль.

«Отдельное внимание — санитарному состоянию островов Волги. Летом это наиболее посещаемые места отдыха и горожан, и туристов. Безусловно, здесь должно быть чисто и комфортно. Нужна регулярная система вывоза отходов, а не разовые субботники и выезды после жалоб», — сообщает губернатор.

Вячеслав Федорищев отмечает, что в июле выяснилось, что у 22 коммерческих объектов на островах отсутствовали договоры на вывоз ТКО. Глава региона поручил провести проверку предприятий, которые до сих пор не заключили договоры.

Руфия Кутляева