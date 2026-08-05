В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов и врезался в опору ЛЭП

Трамвай сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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По предварительным данным, водитель трамвая маршрута №12 «Пихтовые горы — улица Островского» при движении от остановочного комплекса допустила сход задней тележки с рельсов с последующим наездом на опору линии электропередачи. В момент происшествия в салоне находились около 30 пассажиров. Шесть человек, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью — после осмотра медиками пострадавших отпустили домой.

Трамваем управляла 31-летняя местная жительница со стажем управления категории «Tm» один год. К административной ответственности за нарушения ПДД в этом году она не привлекалась. Освидетельствование не выявило у нее признаков опьянения.

«Водитель пояснила, что после завершения посадки и высадки пассажиров при начале движения на нерегулируемом перекрестке улиц Кулибина и Бондина почувствовала резкий толчок задней тележки. Применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот трамвая»,— сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя составили административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений) и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести). По факту ДТП проводится проверка.

Полина Бабинцева