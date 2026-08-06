Архивы догнали ветерана ОПГ

В Санкт-Петербурге вынесен приговор Вячеславу Толмачеву — выходцу из «малышевской» бригады, некогда одной из самых мощных ОПГ города. За убийства тридцатилетней давности он проведет в колонии строгого режима 15 лет. Следствие установило его причастность, в частности, к расстрелу из обреза в 1994 году участника ОПГ по прозвищу Андрей Большой. В прошлом Толмачев уже дважды оказывался на скамье подсудимых за расправы над женщинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выйдя на свободу в 2022-м, Вячеслав Толмачев пробыл на воле меньше двух лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Выйдя на свободу в 2022-м, Вячеслав Толмачев пробыл на воле меньше двух лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, 5 августа Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил к 15 годам в колонии строгого режима 55-летнего Вячеслава Толмачева. В 1994 году бывший член влиятельной в прошлом «малышевской» ОПГ застрелил в Ломоносове бойца конкурирующей банды Андрея Боровикова, известного в криминальных кругах как Андрей Большой, и ранил его водителя. В начале следующего года с перерезанным горлом нашли участника группировки Малышева — Алексея Щинова. Позже убили Анну Степаненко, помогавшую заманить на встречу с киллером Щинова, и Алексея Маркина. Тела обнаружили недалеко от КАД у Большой Ижоры.

Мотивом расправы следствие называет причастность последних к устранению Щинова и излишнюю разговорчивость. Эти убийства — тоже работа Толмачева, «заказы» он выполнял за деньги, установил суд.

«Указанные преступления были совершены с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия совершенных преступлений на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,— отметили в СКР.

В ведомстве добавили, что раскрыть дела прошлых лет удалось благодаря тщательной работе следователей и оперативных подразделений, которые заново изучили старые улики и восстановили ход событий, получив неопровержимые доказательства. Сам фигурант был задержан в 2024 году. Во время избрания ему судом стражи он держался спокойно и не возражал против ареста.

Уголовное дело — не первое в биографии фигуранта. Впрочем, и тюрьмой его не удивить. До этого он уже отбывал два срока за убийства женщин: одно в 1998-м, другое — уже в 2017-м.

Выйдя на свободу в 2022-м, Вячеслав Толмачев пробыл на воле меньше двух лет.

На последнем слушании подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 17.1, пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции закона РФ от 29.04.1993 №4901–1), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, пп. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции закона РФ от 29.04.1993 №4901–1). Толмачев полностью сознался в содеянном. Дело в отношении его соучастника, чье имя не называется, выделено в отдельное производство.

«Малышевская ОПГ» — одна из крупнейших преступных группировок Петербурга, действовавшая с конца 1980-х по середину 1990-х годов и насчитывавшая до 2 тыс. бойцов. Она контролировала гостиницы, рестораны, заправки, авторынок, игорный бизнес и торговлю антиквариатом. Участники банды занимались рэкетом, вымогательством, заказными убийствами. Александр Малышев первые судимости получил еще в советское время: в 1977 году — за умышленное убийство, а в 1984 году за убийство по неосторожности. После отсидок вернулся в Санкт-Петербург, где стал наперсточником на Сенном рынке. В октябре 1992 года Малышев и 18 его соратников были арестованы по делу о бандитизме. Однако судебный процесс завершился в 1995 году условным сроком за хранение оружия. К тому времени группировка сократилась до 400 человек, а сам главарь после освобождения уехал в Испанию, где получил гражданство и фамилию Гонсалес.

Андрей Кучеров