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Бастрыкину доложат о свердловчанине, погибшем на трассе Ревда – Мариинск

Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о свердловчанине, погибшем на трассе «Ревда —Мариинск», передает Следком.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

К главе СКР обратилась жительница Свердловской области с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели ее супруга. Мужчина был найден на обочине автодороги в июле 2026 года и впоследствии скончался от полученных травм. Женщина считает, что расследование проводится недостаточно активно, а версия о ДТП вызывает сомнения.

«Следственным управлением СК России по Свердловской области перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче расследуемого в органах МВД уголовного дела по факту ДТП в свое производство»,— говорится в сообщении ведомства.

Главой ведомства поручено руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад по доводам обращения, а также о результатах рассмотрения вопроса о передаче уголовного дела.

Полина Бабинцева

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