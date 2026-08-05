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Водитель фуры погиб в массовом ДТП на трассе М-12 под Первоуральском

На 296-м километре автодороги М-12 «Восток» возле Первоуральска произошло столкновение двух грузовиков и трактора, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате дорожного происшествия один из водителей грузовых транспортных средств от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается»,— добавили в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено расследование. В настоящее время движение по трассе в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе.

Полина Бабинцева

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