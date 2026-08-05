Водитель фуры погиб в массовом ДТП на трассе М-12 под Первоуральском
На 296-м километре автодороги М-12 «Восток» возле Первоуральска произошло столкновение двух грузовиков и трактора, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате дорожного происшествия один из водителей грузовых транспортных средств от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается»,— добавили в ГИБДД.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено расследование. В настоящее время движение по трассе в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе.