Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым

В среду, 5 августа, Александр Шуваев в ходе рабочей встречи проинформировал президента Владимира Путина о текущей работе на посту временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Глава государства подчеркнул, что самый главный вопрос сейчас — это вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Информацию о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.

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«Но и вопросы социального характера, экономического развития мы тоже забывать не должны. Что касается "социалки", то одна из проблем — это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. Есть и другие вопросы»,— отметил Владимир Путин.

Александр Шуваев сообщил президенту, что ежедневно объезжает муниципальные округа и «за два с половиной месяца уже все объездил».

«Конкретно: разговариваю с жителями, выявляем все проблемы, и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то неисправности в любом месте»,— уточнил врио губернатора.

Также господин Шуваев отметил, что в самую первую очередь внимание уделяется элементам безопасности. По его словам, за минувшие две недели атаки и обстрелы участились.

«Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием "БАРС–Белгород" мы наладили систему, и уже больше 50 процентов дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем»,— рассказал врио губернатора Белгородской области.

Господин Шуваев представил главе государства подробный доклад о текущей обстановке в регионе, обозначил основные вызовы и предпринимаемые меры.

«Чувствую постоянную поддержку и пристальное внимание президента к Белгородской области. Искренне благодарю Владимира Владимировича за оказанное доверие и всестороннюю помощь. Уверен, что, объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей»,— написал врио главы региона в своем канале в мессенджере «Макс» после рабочей встречи с президентом.

«Мне очень приятно, что вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей»,— заявил в ходе встречи Владимир Путин.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что при поддержке Национального центра помощи белгородские власти передали подразделению «БАРС-Белгород» партию техники и оборудования для организации эвакуационных групп в приграничье. В распоряжение отряда поступили пять полностью укомплектованных автомобилей с медицинским оснащением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Денис Данилов