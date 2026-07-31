Шуваев: белгородскому «БАРСу» передали еще пять укомплектованных машин

При поддержке Национального центра помощи белгородские власти передали подразделению «БАРС-Белгород» партию техники и оборудования для организации эвакуационных групп в приграничье. В распоряжение отряда поступили пять полностью укомплектованных автомобилей с медицинским оснащением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Одна из машин полностью бронирована, сообщил 31 июля временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Александра Шуваева в мессенджере «Макс» Фото: канал Александра Шуваева в мессенджере «Макс»

По информации врио главы региона, в состав новых эвакуационных групп вошли 15 волонтеров Национального центра помощи — ветераны боевых действий, врачи и фельдшеры.

«Это люди с реальным боевым и медицинским опытом, которые приняли решение вступить в "БАРС-Белгород". Выстроили взаимодействие с Министерством обороны России и Главным управлением МЧС по Белгородской области — работаем в едином контуре для достижения общих целей»,— подчеркнул господин Шуваев.

Врио губернатора также отметил, что передача техники стала результатом договоренностей, достигнутых в мае в ходе встречи с председателем попечительского совета Национального центра помощи Еленой Мильской.

«Благодарю Елену Игоревну и всю команду волонтеров за неоценимую поддержку. Центр уже не первый год помогает белгородцам, и сегодняшний шаг — еще один важный вклад в защиту наших людей. Продолжаем системно наращивать безопасность. Наша задача — максимально оперативно и качественно оказать помощь каждому, кто в ней нуждается, даже в самых сложных условиях приграничья. Вместе победим»,— написал врио губернатора Александр Шуваев.

Ранее на этой неделе стало известно, что из федерального бюджета в Белгородскую область поступил очередной транш в размере 2 млрд руб. Как сообщил Александр Шуваев, средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для жителей региона, потерявших жилье из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ.

Денис Данилов