Продажи грузовиков «КамАЗ» в июле выросли на 18,5%

КамАЗ в июле реализовал 1389 новых крупнотоннажных грузовиков, что на 18,5% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Доля марки на российском рынке составила около 40%. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат».

Всего в июле в России продали 3498 новых крупнотоннажных грузовиков (полной массой от 16 т). Это на 3,9% меньше, чем в июле 2025-го, но на 20,7% больше, чем в июне 2026-го. Второе место на рынке занял китайский Sitrak (371 машина), третье — белорусский «МАЗ» (304).

По итогам первого полугодия чистый убыток ПАО «КамАЗ» составил 13,9 млрд руб., что на треть меньше, чем годом ранее.

Анар Зейналов