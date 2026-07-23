Убыток ПАО «КамАЗ» по итогам полугодия составил 13,9 млрд рублей
По итогам первого полугодия чистый убыток ПАО «КамАЗ» составил 13,9 млрд руб., что на треть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Выручка по РСБУ сохранилась на уровне первого полугодия прошлого года и составила 127,2 млрд руб., несмотря на снижение российского рынка грузовых автомобилей на 15%. Валовая прибыль выросла до 6 млрд руб.
В компании объяснили улучшение финансовых показателей ростом производительности труда на 5,6%, сокращением накладных и административных расходов, а также увеличением продаж грузовиков.