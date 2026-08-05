Татарстан выделит 778 млн рублей на субсидии авиаперевозкам

Росавиация утвердила перечень маршрутов, которые получат господдержку в 2026 году. В бюджете Татарстана на эти цели заложено 778 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

В текущем году поддержку получат перевозки по 40 маршрутам с вылетами из трех аэропортов республики — Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Отмечается, что субсидии позволяют авиакомпаниям компенсировать часть затрат на перевозку пассажиров и держать цены на билеты доступными.

Ранее сообщалось, что в Казани представили рендеры нового терминала аэропорта. Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м, он рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

Анар Зейналов