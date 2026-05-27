Взятку закатали в бетон

Суд обратил в доход государства активы бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его родственников на 328 млн руб. в виде прибыли бетонного завода «Вектор» и имущества, полученного на взятку от бывшего депутата Карима Ибрагимова. Кроме Ильи Штокмана обвиняемым по делу проходит его брат Михаил. Прокуратура уверена, что взятку 55 млн. руб. господин Ибрагимов давал за то, чтобы его компания АГК получила муниципальный контракт на строительство жилья под расселение аварийного фонда. Оформили взятку как договор на покупку 13 т гравия. Средства поступили на счета «Вектора». В дальнейшем семья Штокманов легализовала эти деньги через покупку земли и квартиры по фиктивным договорам займа. Ответчики вины не признали. Они настаивали на том, что пока нет окончательного решения суда по уголовному делу о взятке, обратить их имущество и деньги в доход государства невозможно.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман (на фото) и его родственники лишились многомилионных активов

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства 328 млн руб. в виде прибыли семейного бизнеса бывшего вице-мэра Ильи Штокмана и активов, приобретенных на взятку от уже бывшего депутата гордумы Карима Ибрагимова. По фабуле дела, после назначения на муниципальную должность в 2020 году соучредитель бетонного завода «Вектор» Илья Штокман скрытно руководил им и аффилированными компаниями. Доли в бизнесе он передал брату Михаилу в управление, а после ухода на СВО в 2022 году номинально продал их ему за 821 тыс. руб. Нижегородские коммерсанты обращались к чиновнику, чтобы получить бетон, а тот обеспечивал поставки через брата.

Позже вместе с братом Илья Штокман стал фигурантом уголовного дела о взятке по ст. 290 УК РФ. Следствие полагает, что в 2022/23 годах он получил 55 млн руб. от Карима Ибрагимова, компания АГК которого заключила муниципальный контракт на строительство двух домов для расселения ветхого фонда. Господин Ибрагимов перечислил деньги со счетов двух подконтрольных ему компаний на счет завода «Вектор», которым на тот момент руководил Михаил Штокман.

Расследование Росфинмониторинга установило, что взятка была оформлена под видом двух договоров на поставку 13 т гравия и размыта в выручке завода среди денег от других контрактов.

Благодаря этим деньгам «Вектор» в 2022–2025 годах заработал более 264 млн руб., а родственники Штокмана по фиктивным договорам займов купили 10 земельных участков и квартиру, легализовав преступный доход, говорится в материалах прокуратуры.

Доводы следствия о лоббировании через мэрию интересов АГК подтвердили допрошенные в качестве свидетелей Карим Ибрагимов, экс-гендиректор Главного управления по капстроительству Нижнего Новгорода Сергей Куклаев и бывший глава городского департамента строительства Илья Гор. Кроме того, представители прокуратуры сообщили, что Илья Штокман консультировался с нижегородским УФАС по поводу заключения муниципального контракта с АГК как с единственным поставщиком: потенциальный подрядчик был аффилирован с фирмами, которые в дальнейшем должны были получить субподряды.

Михаилу Штокману предъявили обвинение в посредничестве при передаче взятки. Вину братья не признали, по видеоконференцсвязи из столичного СИЗО они заявили суду, что «Вектор» зарабатывал сам по себе. Подсудимые считают, что когда Илья Штокман служил на СВО, он не мог влиять на семейный бизнес, а его полномочия в мэрии в этот момент были приостановлены. Штокманы уверяют, что часть имущества, которое просила изъять прокуратура, они купили до инкриминируемых событий, а проданный компании АГК гравий так и остался лежать на складе бетонного завода.

Илья Штокман заявил, что в уголовном деле нет ни одного документа с его подписью, а обвинение построено на голословных утверждениях.

«Мое имущество было задекларировано при поступлении на муниципальную службу, а сейчас вдруг утверждается, что оно было приобретено после того, как на счет завода поступили 55 млн руб. С 27 сентября 2022 года я вообще не состоял на муниципальной службе и не понимаю, почему обвинение рассматривает события, произошедшие после этой даты»,— подчеркнул обвиняемый.

Адвокаты ответчиков добавили, что часть имущества их доверители приобрели за счет продаж активов, в том числе тому же Кариму Ибрагимову, который приобрел у супруги Ильи Штокмана судоходную компанию. Защита добавила, что в иске прокуратуры нет расчета того, как именно 55 млн руб., которые братьям Штокманам инкриминировали как взятку, повлияли на доходы завода «Вектор», который в 2025 году вопреки доводам надзорного ведомства получил 13,8 млн руб. убытка. При этом «Вектор» с продажи гравия заплатил налоги, а покупатель получил налоговый вычет.

Также адвокаты отметили, что пока не доказана вина братьев в уголовном преступлении, а гражданский иск об обращении активов семьи в доход государства может быть рассмотрен только после того, как суд признает Штокманов виновными.

В итоге районный суд отклонил ходатайства Штокманов о приостановлении рассмотрения иска об изъятии активов до вступления в силу решения по уголовному делу о взятке. Также ответчики просили отложить слушания, чтобы они могли изучить несколько томов материалов, но суд отказал.

Иск прокуратуры суд полностью удовлетворил. Представители семьи Штокманов сообщили „Ъ“, что обжалуют решение суда, которое привели в исполнение немедленно.

Роман Рыскаль