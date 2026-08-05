Липецкий застройщик Виталий Брычаев строит два новых «музыкальных» дома

Специализированный застройщик «Сбр-строй» Виталия Брычаева заявил строительство двух среднеэтажных домов в жилкомплексе «Музыкальный квартал». Их возведут на Лебедянском шоссе в Липецке — дома «Диско» и «Электро» стоят по 126,5 млн руб. каждый. Это следует из проектных деклараций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ЖК «Музыкальный квартал» "Сбр-строя" Виталия Брычаева в Липецке

Фото: из проектной декларации Проект ЖК «Музыкальный квартал» "Сбр-строя" Виталия Брычаева в Липецке

Фото: из проектной декларации

Оба дома представляют собой шестиэтажные монолитно-кирпичные здания площадью 1,8 тыс. кв. м каждый. В каждом запроектировано по 25 квартир и девять-десять нежилых помещений для коммерческого использования. Предусмотрены системы индивидуального газового отопления, детские площадки, парковки и озеленение. Завершение работ — четвертый квартал 2027 года.

Участки под «Диско» и «Электро» отведены площадью 1,9 тыс. и 2,2 тыс. кв. м соответственно, находятся в собственности застройщика. Жилкомплекс «Музыкальный квартал» задуман как территория малоэтажной застройки, объединяющая несколько домов. Два уже сданы: распроданность квартир в «Регги» (98 млн руб.) — 71%, «Классика» (101 млн) — 76%. Таким образом инвестиции в четыре дома достигли почти полумиллиарда рублей.

Землю «Сбер-строй» купил в 2023 году, сообщала мэрия Липецка. Здесь в 2016 году липецкая ГК «СУ-5» экс-депутата облсовета Михаила Захарова начинала строить пять среднеэтажных домов, но «стройка зависла на этапе каркаса первых этажей». Дольщиков в домах не было.

ООО СЗ «Сбр-строй» зарегистрировано в Липецке в январе 2023 года, его генеральным директором и единственным учредителем выступает Виталий Брычаев. В 2025 году выручка ООО СЗ "СБР-Строй" составила 92,8 млн руб.,чистая прибыль за 2025 год достигла 40,7 млн руб. Господин Брычаев является гендиректором и единственным учредителем липецких ООО «Специализированный застройщик "Сбер-строй"», единственным владельцем застройщика ООО «Капитал-групп» и владельцем 50% ООО СЗ «Сбер-капитал строй». Также в разных долях ему принадлежат ООО «Азбука мед» и «Медика групп».

Анна Швечикова