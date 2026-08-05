Оренбуржье обогнало Астрахань и стало новым бахчевым центром РФ

Оренбургская область признана новой «бахчевой столицей России». Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, раньше Астраханская область считалась лидирующим регионом по производству арбузов, однако теперь эта позиция закрепилась за Оренбургской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По последним данным, в 2025 году общий объем сбора бахчевых культур в стране достиг 1,63 млн т., полностью закрывая внутренний спрос на рынке России. Среднегодовое потребление арбузов среди россиян составляет более 7 кг на человека. Оренбургская область внесла значительный вклад в формирование этого показателя, обеспечив стабильное снабжение рынка, заявила специалист.

Как уточнили «Ъ—Волга» в региональном Минсельхозе, в 2025 году общий сбор арбузов в Оренбургской области составил 624,5 тыс. т. Посевные площади под бахчевые в хозяйствах всех категорий достигли 32,4 тыс. гектаров. Традиционным центром выращивания остается Соль-Илецкий городской округ, где сосредоточено 27,1 тыс. га посевов. Из них 3,5 тыс. га — участки с капельным орошением, 23,6 тыс. га — богарные. Средняя урожайность составляет 25–30 тонн с гектара.

При средней оптовой цене 52 рубля за килограмм общий урожай бахчевых в России в 2025 году (1,63 млн тонн) оценивается в 85 млрд рублей. Оренбургская область, собравшая 624,5 тыс. тонн, стала ключевым драйвером этого показателя.

Яна Вежлева