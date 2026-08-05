Оренбуржье обогнало Астрахань и стало новым бахчевым центром РФ
Оренбургская область признана новой «бахчевой столицей России». Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, раньше Астраханская область считалась лидирующим регионом по производству арбузов, однако теперь эта позиция закрепилась за Оренбургской областью.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По последним данным, в 2025 году общий объем сбора бахчевых культур в стране достиг 1,63 млн т., полностью закрывая внутренний спрос на рынке России. Среднегодовое потребление арбузов среди россиян составляет более 7 кг на человека. Оренбургская область внесла значительный вклад в формирование этого показателя, обеспечив стабильное снабжение рынка, заявила специалист.
Как уточнили «Ъ—Волга» в региональном Минсельхозе, в 2025 году общий сбор арбузов в Оренбургской области составил 624,5 тыс. т. Посевные площади под бахчевые в хозяйствах всех категорий достигли 32,4 тыс. гектаров. Традиционным центром выращивания остается Соль-Илецкий городской округ, где сосредоточено 27,1 тыс. га посевов. Из них 3,5 тыс. га — участки с капельным орошением, 23,6 тыс. га — богарные. Средняя урожайность составляет 25–30 тонн с гектара.
При средней оптовой цене 52 рубля за килограмм общий урожай бахчевых в России в 2025 году (1,63 млн тонн) оценивается в 85 млрд рублей. Оренбургская область, собравшая 624,5 тыс. тонн, стала ключевым драйвером этого показателя.