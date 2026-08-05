Как закалялся ритейл

Челябинскстат опубликовал данные по итогам социально-экономического развития Челябинской области за первое полугодие 2026 года. На фоне продолжающегося сокращения промышленного производства и снижения производительности в строительной отрасли потребительский рынок остается активным. Рост оборота ритейла почти на 10% сопровождается оживлением логистики, однако охлаждение реального сектора уже начало сказываться на рынке труда — число зарегистрированных безработных в области выросло на 17,4%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно официальной статистике, индекс промышленного производства в Челябинской области по итогам января — июня 2026 года составил 94,7% к аналогичному периоду прошлого года. Падение на 5,3% свидетельствует о сохранении негативного тренда, наметившегося еще в 2025 году (тогда показатель за полугодие составил 95%). Несмотря на то, что в июне темпы падения несколько замедлились (рост на 0,1% к маю), в годовом выражении промышленность региона так и не вышла на траекторию восстановления.

Наиболее тревожную динамику демонстрирует строительный сектор. По итогам первого полугодия ввод жилья в Челябинской области составил 686,2 тыс. кв. м, что составляет лишь 64,1% от объемов первой половины 2025 года. Отрасль фактически потеряла более трети физического объема сдачи объектов.

Характерно, что основной удар пришелся на сегмент многоквартирного жилья. Из 3,6 тыс. введенных в эксплуатацию домов только 121 был сдан юридическими лицами. Львиную долю — более 63% (433,2 тыс. кв. м) — обеспечило индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

При этом наблюдается финансовый парадокс: при падении физического ввода в метрах оборот строительных организаций продолжает расти. По итогам пяти месяцев 2026 года он достиг 88,9 млрд руб. (+9,3%). Июньская статистика показала резкий всплеск ввода жилья относительно мая (+50,5%).

Единственным светлым пятном в региональной отчетности остается сектор внутренней торговли. Оборот розничной торговли за полугодие составил 740,5 млрд руб., увеличившись на 9,8% в сопоставимых ценах. Жители региона наращивают потребление темпами, вдвое превышающими официальную инфляцию,— 4,8% в годовом выражении.

Этот рост не является чисто номинальным: его подтверждают данные по транспортной отрасли. Грузооборот автомобильного транспорта организаций вырос на 7,4%, достигнув 1,79 млрд тоннокилометров.

Интересно распределение трат населения: в то время как покупка товаров выросла почти на 10%, объем платных услуг населению увеличился всего на 0,9% (195,6 млрд руб.).

Растет и оплата труда. По итогам января — мая 2026 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области составила 86 086,7 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае средняя зарплата в регионе достигла 89 009 руб., что на 7,1% выше уровня мая 2025 года.

Несмотря на сохранение положительной динамики, темпы роста зарплат в текущем цикле замедлились. Для сравнения: в январе — мае 2025 года номинальный рост составлял 13,9% к базе 2024 года. Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) за пять месяцев 2026 года увеличилась на 3,3%. В мае годовой рост реальной зарплаты составил 2,8%, что несколько выше апрельских значений (1,7%). Таким образом, покупательная способность населения продолжает расти, опережая темпы инфляции, но демонстрирует более сдержанные темпы, чем годом ранее.

Численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области на конец июня составила 8,1 тыс. человек. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах показатель остается низким, за год он вырос на 17,4%.

Сводные данные Челябинскстата указывают на структурную трансформацию региональной экономики. Традиционные базовые отрасли — промышленность и строительство — находятся в фазе сокращения объемов производства и ввода объектов, что сопровождается ростом численности незанятого населения. Одновременно с этим экономическая активность смещается в сторону потребления и распределения: розничная торговля и логистика показывают рост, опережающий инфляцию. Таким образом, по итогам первого полугодия 2026 года в Челябинской области зафиксировано разделение экономики на стагнирующий производственный блок и растущий потребительский сектор.

Евгений Рыженьков