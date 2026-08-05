Екатеринбургское предприятие не смогло признать банкротом предприятие «Мечела»

Арбитражный суд Челябинской области вернул заявление ООО «Парк инновационных технологий» (Екатеринбург) о признании ООО «Мечел-Материалы» несостоятельным. Причиной стало неустранение истцом недостатков документов, сообщает пресс-служба суда.

Свердловская компания подала иск в июне этого года. Она просила признать ответчика банкротом, ввести в отношении него процедуру наблюдения и включить в реестр требований кредиторов долг в размере 31,7 млн руб. Суд оставил заявление без движения, поскольку были поданы не все необходимые для процесса документы. В итоге организация не предоставила нужные бумаги, и производство по делу не начали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парк инновационных технологий» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2016 году. Совладельцами являются Анастасия Докучаева и Елена Козлова, директором — Андрей Зайков. Выручка компании за 2025 год составила 799,4 млн руб., чистая прибыль — 72,4 млн руб.

Виталина Ярховска