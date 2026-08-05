«Калашников» планирует в 10 раз увеличить выпуск медицинских изделий

Оборонный концерн «Калашников» в 10 раз увеличит выпуск медицинских изделий и лекарственных препаратов QuikMed. Об этом сообщает пресс-служба компании. Предприятие подписало соглашение с одним из крупнейших фармацевтических производителей.

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Компании совместно будут производить быстродействующие обезболивающие препараты в виде быстрорастворимых полосок и рассасывающиеся гемостатические материалы для остановления кровотечения.

«Стоимость рассасывающихся гемостатических губок QuikMed в 2—2,5 раза ниже импортных аналогов. Они производятся из отечественного сырья высокой степени очистки, их выпуск независим от зарубежного оборудования и программного обеспечения»,— говорится в сообщении. Сейчас их тестируют в учреждениях здравоохранения и регионах вблизи зоны СВО.

Обезболивающие полоски QuikMed концерна «Калашников» могут использоваться при оказании первой помощи, в ходе эвакуации или при лечении в стационаре. Как указывает производитель, они действуют на 95% быстрее, чем таблетки.

Напомним, в сегменте онлайн-торговли в первом полугодии на 70% выросли продажи тактической одежды ООО «Триада-ТКО» (компания под управлением концерна «Калашников»).