Продажи тактической одежды компании концерна «Калашников» увеличились на 70%

На 70% выросли продажи тактической одежды ООО «Триада-ТКО» (компания под управлением концерна «Калашников») в сегменте онлайн-торговли в первом полугодии. Она используется на СВО. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Повышенным спросом у покупателей пользуется тактическая одежда серий CS (Combat Special) и MS (Military Special), предназначенная для различных погодных условий. Это коммерческий аналог изделий из состава войскового комплекта полевого обмундирования»,— говорится в сообщении.

Тактическая одежда разрабатывается с учетом отзывов военнослужащих на территории СВО на предыдущие линейки. Серия CS создана с акцентом на свободу движений и функциональность. MS более ориентирована непосредственно для выполнения боевых задач. «Пользователи отмечают, что изделия обеих серий отлично подходят для выполнения задач, требующих активных действий»,— добавляют в пресс-службе.

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