Курганскую микрокредитную компанию оштрафовали за 43 звонка жертве мошенников

В Курганской области УФССП России по региону признало микрокредитную организацию виновной в постоянных звонках местной жительнице, ставшей жертвой мошенников (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

На действия организации пожаловалась жительница региона. Выяснилось, что она перешла по ссылке в одном из родительских чатов и открыла доступ к своим личным данным. После этого мошенники оформили на имя гражданки микрозаймы и присвоили денежные средства себе, а она осталась должна компании-кредитору. Было возбуждено уголовное дело. Когда местной жительнице начали звонить по поводу займа, она объяснила ситуацию, но организация не обратила на это внимание. За месяц гражданке позвонили 43 раза. Проверка УФССП России по региону установила, что на нее оказывали психологическое давление, что нарушает закон. Был составлен административный акт по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, компанию оштрафовали на 50 тыс. руб. Кроме того, организация выплатила денежные средства в бюджет региона, аннулировав все финансовые обязательства местной жительницы.

Виталина Ярховска