Заводной ботулотоксин

Не успели мы ощутить сладкий вкус надежды на вечную молодость, как выяснилось, что уколы могут быть бесполезны — по оценкам ученых, 3% пациентов сталкиваются с резистентностью к знаменитому ботулотоксину. Иными словами, легендарный препарат больше нельзя назвать панацеей.

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В первую очередь все дело в составе: он варьируется в зависимости от производителя (косметологи часто предлагают попробовать несколько марок, чтобы понять, какая подходит лучше). Однако действующим веществом неизменно остается ботулотоксин типа А — выработка нейтрализующих его тел и становится основной проблемой неэффективности уколов красоты, это классический иммунный ответ нашего организма. В случае с ботоксом главными триггерами для возникновения антител остаются:

неверная дозировка;

слишком короткие интервалы между процедурами (лучше выдерживать хотя бы три месяца и не бежать на «докол» преждевременно);

плохое качество препарата;

перенесенный ботулизм.

Впрочем, механизм появления резистентности требует дальнейших исследований — в некоторых из них даже предполагается, что организм человека встречается с ботулотоксином эндогенного происхождения еще с детства. Этого хватает для выработки нейтрализующих антител. Поэтому некоторым ботокс будет бесполезен вне зависимости от того, были ли они в кресле косметолога ранее: в этом случае может помочь индивидуальный подбор средства с более чистым составом или ботулотоксином иного типа.

Ну а для тех, кто столкнулся с подобной проблемой после нескольких успешных сеансов, рекомендуется «отпуск» в лечебных целях — воздержаться от визитов в салон стоит минимум на два-три года.

Влияет на эффективность инъекций и обмен веществ — если он быстрый, препарат будет держаться гораздо меньше из-за скорости расщепления и выведения из организма. Сюда же относится спортивный образ жизни — регулярная активность стимулирует метаболизм и кровоток, а значит, помогает сокращать действие препарата. Среди других причин — прием витамина B или антибиотиков, использование микротоков, гормональный дисбаланс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Несмотря на то что устойчивость к ботоксу — частая история, не менее распространенной причиной нулевого действия остается некомпетентность врачей. Косметолог может неправильно развести препарат или хранить его при слишком высокой температуре (рекомендованное значение — до +8°C). Наконец, не менее важно знание анатомии. Ошибка в выборе мышцы или глубины инъекции мешает препарату достигнуть цели. Стоит ли говорить о том, что лучше отдавать предпочтение специалистам с соответствующим образованием.

Косметология не терпит халатности — на пути к красоте необходимо учесть целый ряд факторов. Разобраться в них поможет грамотный профессионал: он же, как ни странно, не станет давать стопроцентных гарантий. Остается лишь один вопрос — как быть, если сеанс оплачен, а результат не получен? Но об этом в другой раз.

София Балаян