Зарплата строителей в Челябинской области выросла на 25%

По итогам января — июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата для строителей в Челябинской области составила 130 тыс. руб. К первым семи месяцам 2025-го показатель увеличился на 25%, сообщает hh.ru.

В Челябинской области с января по июль этого года было открыто 26,2 тыс. вакансий в строительном направлении. Это 26% от общего числа строительных вакансий в Уральском федеральном округе. Больше только в Свердловской области — 39%. Наиболее востребованными специалистами в УрФО оказались разнорабочие (медианная предлагаемая зарплата — 108,8 тыс. руб.; доля среди вакансий в профсфере — 18%), сварщики (271,2 тыс. руб.; 13%), электромонтажники, электромонтеры, техники-электрики (143,2 тыс. руб.; 11%).

Виталина Ярховска