В Челябинске на улице Российской закроют движение

Для реконструкции участка теплотрассы на улице Российской в Челябинске частично закроют движение на три дня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 23 часов 7 августа до 6 часов 10 августа нельзя будет проехать в районе дома №75 на улице Российской в обоих направлениях. Кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта. Трамвай №7 будет следовать по двум трассам: Автовокзал — Карла Маркса — Труда — Автовокзал; ЧЭМК — проспект Победы — ЧГРЭС. Автобус №50 пустят по следующему маршруту: Пригородный — Братьев Кашириных — Российская — Миасская — Красноармейская — площадь Павших Революционеров — Российская — Труда — Мамина.

Виталина Ярховска