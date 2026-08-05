В Челябинске горели бутылки с алкоголем

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области локализовали пожар на площади 200 м на открытой территории. Горела алкогольная продукция на улице Игуменка, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работают 24 человека и шесть единиц техники. Сформированы три звена газодымозащитной службы. Противопожарное водоснабжение организовано от гидранта на расстоянии 400 м. Существовала угроза распространения пламени на соседний склад, она уже ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет. К месту направлен пожарный поезд ЮУЖД.

Виталина Ярховска