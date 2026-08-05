На выборах в органы местного самоуправления Воронежской области выдвинуто 528 кандидатов
Общее количество выдвинутых кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Воронежской области составляет 528 человек. Они будут бороться за 223 мандата в 21 избирательной кампании в десяти муниципальных районах и двух городских округах. Итоги выдвижения кандидатов опубликовал облизбирком 5 августа.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным региональной избирательной комиссии, в выборах депутатов Борисоглебской городской думы примут участие 159 человек — представители четырех партий и восемь самовыдвиженцев. На места в Совете народных депутатов (СНД) Бобровского района претендуют 117 кандидатов, среди которых есть представители шести партий и десять самовыдвиженцев.
Также зарегистрированы:
- на выборы депутатов СНД Каменского района — 33 человека (три партии, восемь самовыдвиженцев);
- на повторные выборы депутата Нововоронежской городской думы — шесть человек (пять партий, один самовыдвиженец);
- на дополнительные выборы депутатов СНД Россошанского и Семилукского районов — 17 человек (шесть партий, один самовыдвиженец);
- на выборы депутатов СНД городских поселений — 41 человек (пять партий, восемь самовыдвиженцев);
- на выборы депутатов СНД сельских поселений — 155 человек (четыре партии, 18 самовыдвиженцев).
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал программную статью под названием «Выстоять и победить». В публикации, которая посвящена выборам в Госдуму, глава региона назвал непозволительными попытки «растаскивать граждан по разным политическим углам» под прикрытием лозунгов о демократии в нынешнее сложное время.