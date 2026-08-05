В Татарстане в 2027 году начнут строительство бумажной фабрики за 3 млрд рублей

В Татарстане осенью 2027 года начнется строительство новой бумажной фабрики Набережночелнинского картонно-бумажного комбината (КБК) имени С. П. Титова. Стоимость проекта превышает 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2027 году начнут строительство бумажной фабрики

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Татарстане в 2027 году начнут строительство бумажной фабрики

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Предприятие будет выпускать бумагу-основу для рулонов трех- и четырехслойной туалетной бумаги из целлюлозы. Контракт с поставщиком оборудования подписан, завершается проектирование производственного объекта. Следующим этапом станет экспертиза проекта.

В первом квартале 2027 года начнется демонтаж здания ремонтно-строительного цеха, на территории которого возведут фабрику. Пуск первой очереди мощностью 35 тыс. тонн запланирован на 2029 год. После ввода второй очереди общий объем выпуска бумаги-основы составит 70 тыс. тонн в год.

С началом работы фабрики в Татарстане будет создан кластер по производству туалетной бумаги. В него войдут мощности всех компаний, выпускающих в республике аналогичную продукцию.

О планах построить фабрику сообщалось в июле 2025 года. Тогда начало строительства планировали на конец 2026 года. Отмечалось, что фабрику возведут на территории ремонтно-строительного цеха, который переедет на площади другого подразделения комбината.

Анар Зейналов