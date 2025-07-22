В 2029 году в Набережных Челнах планируют открыть новую бумажную фабрику

В Набережных Челнах планируют построить новую бумажную фабрику на базе картонно-бумажного комбината имени С. П. Титова, запуск первой очереди намечен на 2029 год. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Строительство начнется в конце 2026 года, фабрика будет производить 70 тыс. тонн продукции в год. Переговоры с поставщиком оборудования завершены и контракт подписан, а специалисты уже приступили к проектным работам. Для увеличения производственных мощностей планируется установка второго барабанного гидроразбивателя с производительностью 450 тонн в сутки, который будет использоваться для размола макулатуры.

Строительство новой фабрики будет осуществляться на территории ремонтно-строительного цеха, который переедет на площади другого подразделения комбината.

Влас Северин