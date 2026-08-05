Компания бывшего вице-мэра Воронежа не смогла оспорить торги по капремонту поликлиники на Левом берегу

Управление ФАС по Воронежской области признало необоснованной жалобу ЗАО «СМП "Электронжилсоцстрой"» бывшего вице-мэра облцентра Юрия Гайдая на торги. Компания оспаривала свой недопуск к капитальному ремонту городской поликлиники №16, расположенной на улице Арзамасской, 4 — вблизи парка «Алые паруса». Это следует из госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министерство строительства Воронежской области подвело итоги конкурса на капитальный ремонт городской поликлиники №16. Победителем признано ООО «Генстрой проект» из Богучара Алексея Сывороткина, ставшее единственным участником и не снизившее начальную цену — 227 млн руб. Второй участник — ЗАО «Строительно-монтажное предприятие "Электронжилсоцстрой"» господина Гайдая — не был допущен к конкурсу. Компания обратилась с жалобой на отклонение заявки, считая, что комиссия ошибочно не зачла его опыт строительства поликлиники №22. По мнению антимонопольщиков, контракт по этому объекту не испонен до конца (на 496,8 млн руб. из 569 млн), также отсутствовал акт приемки объекта. В итоге жалоба признана необоснованной.

Деньги на поликлинику на Арзамасской, 4 направят из областного бюджета, основную часть — в 2027 году. Подрядчику предстоит выполнить работы в пять этапов до июня 2028 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет. В перечень работ входят: ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, внутренних слаботочных сетей, а также обновление кровли, входных групп, навесов и внутренняя отделка помещений.

Здание переменной этажности (от трех до семи этажей) вмещает не только взрослую поликлинику №16, но и городскую клиническую больницу №5, а также детскую поликлинику №9, следует из данных «Яндекс. Карт».

ООО «Генстрой проект» зарегистрировано в 2017 году в Богучаре Воронежской области, основной вид деятельности — внутренняя отделка зданий. Генеральным директором и учредителем является Алексей Сывороткин. По итогам 2025 года выручка компании выросла почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом — с 13,3 до 65,4 млн руб. Чистая прибыль за тот же период снизилась на 94% — с 3,3 млн до 192 тыс. руб.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Генстрой проект» заключило контракт на ремонт хозяйственного корпуса №2 областной клинической больницы №1 в Воронеже за 102,6 млн рублей, также став единственным участником торгов.

Анна Швечикова