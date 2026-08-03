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Убыточное «Нижегородское метро» покупает Volga K50 в лизинг за 9 млн рублей

Убыточное муниципальное предприятие «Нижегородское метро» намерено приобрести в лизинг автомобиль Volga K50 (или эквивалент) за 9,18 млн руб. Для покупки транспорта предприятие получило разрешение Минпромторга РФ, указано на сайте госзакупок.

Фото: бренд Volga

Фото: бренд Volga

Автомобиль должен быть черного, серого или темно-синего цвета. Итоги закупки подведут 20 августа. Срок лизинга составит пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2024 года МП «Нижегородское метро» размещало объявление о закупке автомобиля Geely Monjaro. Тогда закупку отменили после публикаций о ней в СМИ по распоряжению мэра Юрия Шалабаева. В июле того же года предприятие объявило закупку повторно, но затем снова ее отменило.

Галина Шамберина