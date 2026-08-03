Убыточное «Нижегородское метро» покупает Volga K50 в лизинг за 9 млн рублей

Убыточное муниципальное предприятие «Нижегородское метро» намерено приобрести в лизинг автомобиль Volga K50 (или эквивалент) за 9,18 млн руб. Для покупки транспорта предприятие получило разрешение Минпромторга РФ, указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: бренд Volga Фото: бренд Volga

Автомобиль должен быть черного, серого или темно-синего цвета. Итоги закупки подведут 20 августа. Срок лизинга составит пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2024 года МП «Нижегородское метро» размещало объявление о закупке автомобиля Geely Monjaro. Тогда закупку отменили после публикаций о ней в СМИ по распоряжению мэра Юрия Шалабаева. В июле того же года предприятие объявило закупку повторно, но затем снова ее отменило.

Галина Шамберина